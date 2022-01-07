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Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE DAİREDE YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE DAİREDE YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

07.01.2022 08:22

Son dakika gündem haberine göre ATAŞEHİR'de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

ATAŞEHİR'de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Evde yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın 07.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde çıktı. İddiaya göre 4 katlı bir binanın 3 katında yaşayan Fatma Gülhan (91) gece üşüyünce elektrikli ısıtıcıyı açtıktan sonra uyudu. Isıtıcının yere düşmesiyle evde eşyalar yanmaya başladı. Dairede yaşayanlar yangını fark ederek dumandan etkilenen 91 yaşındaki kadın ile kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korku ve paniğe neden olan yangında dumandan etkilenen Fatma Gülhan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Binada yaşayan bir kişi, "Ben alt kattaki dairede yaşıyorum. Yaşlı teyzemiz üşüyünce elektrikli sobayı açmış. Soba devrilince halıyı ve eşyalar aynınca yangın çıkmış. 1 kişi hastaneye gitti" diye konuştu.

Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE DAİREDE YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE DAİREDE YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE DAİREDE YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE DAİREDE YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE DAİREDE YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE DAİREDE YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE DAİREDE YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE DAİREDE YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE DAİREDE YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

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Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE DAİREDE YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE DAİREDE YANGIN; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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