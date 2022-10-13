Genç doktorun hayatını kaybettiği korkunç kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç doktorun annesiyle birlikte kendilerine ait dükkanın önünde bekledikleri esnada bir kamyonetin hızla onların üzerine doğru geldiği ve kazanın gerçekleştiği görülüyor.

Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Ataşehir'de genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada - Son Dakika

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