Son dakika haberleri! Ataşehir'de genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ataşehir'de genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

13.10.2022 18:28

Son dakika haber: Ataşehir'de genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada Ataşehir'de Doktor Buğra Kaan Yücebaş, babasına ait dükkanın önünde beklediği esnada kamyonetin kaldırıma çıkarak duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ataşehir'de genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de Doktor Buğra Kaan Yücebaş, babasına ait dükkanın önünde beklediği esnada kamyonetin kaldırıma çıkarak duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Taksiye çarpan bir kamyonet yola savrularak, kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı. Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsüyse olay yerinde kaçtıktan saatler sonra karakola giderek teslim oldu.

Genç doktorun hayatını kaybettiği korkunç kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç doktorun annesiyle birlikte kendilerine ait dükkanın önünde bekledikleri esnada bir kamyonetin hızla onların üzerine doğru geldiği ve kazanın gerçekleştiği görülüyor.

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Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ataşehir'de genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada - Son Dakika

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