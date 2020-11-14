Son dakika haber | Ataşehir'de iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber | Ataşehir'de iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

14.11.2020 12:07
Son dakika haber | Ataşehir'de iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada, System.String[]

Son dakika gündem haberi: ATAŞEHİR'de cadde üzerinde duran kişi, bir saldırganın yanına gelerek silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.

ATAŞEHİR'de cadde üzerinde duran kişi, bir saldırganın yanına gelerek silahla ateş etmesi sonucu yaralandı. Seken kurşunun isabet etmesi sonucu caddedeki bir kişinin daha yaralandığı silahlı saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Örnek Mahallesi Şehit Cevher Dudayev Caddesi'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Mehmet Çetin Saraylıoğlu(35), yaya olarak yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Saraylıoğlu ile caddede yürürken seken kurşunun isabet ettiği Fatih Ezeroğlu(52) yaralandı. Saraylıoğlu'nun yaralı haldeyken bir süre kovaladığı saldırgan kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerinde çalışma yapan polis, saldırganı yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADASaldırı anı bir iş yerin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Mehmet Çetin Saraylıoğlu'nun, bir süre telefonla konuştuğu ve ardından yanına yaklaşan bir kişinin silahla ateş ettiği görülüyor. Saraylıoğlu'nun, peş peşe kendisine ateş eden kişiyi o halde kovaladığı kameraya yansıyor.


Son dakika haber | Ataşehir'de iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber | Ataşehir'de iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber | Ataşehir'de iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Saldırı, Polis, Şehit, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ataşehir'de iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


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