Son dakika haber: Ataşehir'de inşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada - Son Dakika

Ataşehir'de inşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada
İSTANBUL - Ataşehir'de işçilerin metrelerce yükseklikteki inşaat iskelesinde tehlikeli şekilde çalışması yürekleri ağza getirdi. İşçilerin yeterli güvenlik önlemlerini almadıkları görülürken o anlar kameraya yansıdı.
Ataşehir'de bir apartmanın inşaat iskelesinde tehlikeli şekilde çalışan inşaat işçileri görenlerin yüreğini ağza getirdi. Metrelerce yükseklikte çalışan işçilerin yeterli güvenlik önlemlerini almadıkları görüldü. İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması vatandaşın kamerasına yansıdı.