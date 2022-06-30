Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

30.06.2022 12:45

Ataheşir'de durağa yanaşan yolcu minibüsünün otomobille çarpışması nedeniyle durakta bekleyen iki kişi yaralandı.

Ataheşir'de durağa yanaşan yolcu minibüsünün otomobille çarpışması nedeniyle durakta bekleyen iki kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde Erkan Varlı'nın kullandığı 34 M 2409 plakalı yolcu minibüsü, durağa yanaştığı sırada Umut Şengül yönetimindeki 34 BDA 79 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, durakta bulunan iki kişiye çarptıktan sonra durabildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün durağa yanaştığı sırada sağ şeritten gelen otomobille çarptığı anlar yer alıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika
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