Son dakika haber! ATAŞEHİR'DE PLASTİK VE TAHTA PALET ÜRETİMİ YAPILAN İŞ YERİNDE YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haber! ATAŞEHİR'DE PLASTİK VE TAHTA PALET ÜRETİMİ YAPILAN İŞ YERİNDE YANGIN

07.03.2022 23:35
Son dakika haber! ATAŞEHİR'DE PLASTİK VE TAHTA PALET ÜRETİMİ YAPILAN İŞ YERİNDE YANGIN

Edinilen son dakika gelişmesine göre ATAŞEHİR'de plastik ve tahta palet kasaları üretilen bir iş yerinde yangın çıktı.

ATAŞEHİR'de plastik ve tahta palet kasaları üretilen bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Yangın,  saat 15.30 sıralarında, Ferhatpaşa Mahallesi 39 Sokak üzerinde plastik ve tahta palet üretimi yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 600 metre kare olan iş yerinde bulunan plastik ve tahta palet kasalar alev alev yanarken, çevreden dumanların yükseldiği görüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Öte yandan iş yerindeki plastik ve tahta paletlerin alev alev yanması cep telefon kamerası yansıdı.Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

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Ferhatpaşa Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ATAŞEHİR'DE PLASTİK VE TAHTA PALET ÜRETİMİ YAPILAN İŞ YERİNDE YANGIN - Son Dakika


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