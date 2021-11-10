- Ataşehir'de samuray kılıçlı saldırgan, genç kadını öldürdü

28 yaşındaki mimar, samuray kılıcıyla saldırıya uğradı

İSTANBUL - Ataşehir'e 1 aylık eğitim için Ankara'dan gelen mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.'nin samuray kılıcı ile saldırısına uğradı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Başak Cengiz hayatını kaybetti. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktuğ B. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ B., eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen Başak Cengiz (28)'i takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan Başak Cengiz kanlar içinde kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Ataşehir'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya tanık olan bir site sakini, "Buraya gelen polis ekiplerini görünce park halindeki araçlarda bir arama yaptıklarını zannettim. Meğerse araçların önünde cinayet gerçekleşmiş. Şüpheli adam elindeki bıçakla kadına saldırmış. Hatta bıçak değil kılıç. Kadını burada katlediyor. Hemen sonrasında çok sayıda polis geldi" dedi.

Zanlı yakalanarak gözaltına alındı

Cinayet zanlısı Göktuğ B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne götürüldü.

1 aylık eğitim için Ankara'dan gelmiş

Öte yandan mimarlık mesleğini icra eden 28 yaşındaki Başak Cengiz'in nişanlı olduğu, 1 ay sürecek eğitim nedeniyle Ankara'dan Ataşehir'deki Finans Merkezine geldiği ve bir otelde kaldığı, eğitiminin ise Cumartesi günü sonlanacağı öğrenildi. Saldırgan Göktuğ B.'nin ise özel bir sitede tek başına kirada yaşadığı ve insanlarla fazla diyaloğa girmeyen bir kişi olduğu öğrenildi.