Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada

03.03.2022 10:22

Son dakika haberine göre Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada Ataşehir'de trafik ışıklarının ve hız engelleyici kasislerin olmadığı, bu nedenle sürekli kazaların yaşandığı kavşak sürücüler tarafından "vukuatlı kavşak" olarak anılmaya başlandı.

Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de trafik ışıklarının ve hız engelleyici kasislerin olmadığı, bu nedenle sürekli kazaların yaşandığı kavşak sürücüler tarafından "vukuatlı kavşak" olarak anılmaya başlandı. Mahalle sakinleri önlem alınarak kazaların önüne geçilmesi için yetkililerden yardım istedi. Kontrolsüz kavşakta yaşanan kazalar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kazalar, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de Ferhat Paşa Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarının ve hız engelleyici kasislerin olmadığı kavşakta sürücülerin kontrollü geçişlerindeki dikkatsizliklerinden dolayı aynı kavşakta sürekli kaza olduğu belirtildi. Sürücüler arasında vukuatlı kavşak olarak bilinen kavşakta hemen hemen her hafta kaza olduğu ifade edildi. Mahalle sakinleri yetkililere seslenerek, kazaların yaşandığı kontrolsüz kavşağa trafik lambası konulması yada hız kesici kasislerin yapılması için yardım istedi. Öte yandan birbirinden ilginç olan kazalar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Tedbir alınmasını istiyoruz"

Cenk Kaçak, "10 yıldır benim burada emlak ofisim var. Bu noktada sürekli kaza oluyor. Buraya biz kavşak yapılmasını istiyoruz veya bu yollardan çıkan arabaların yavaşlatılmasını istiyoruz. Bu yoldan arabalar hiç fren yapmadan geçiyor. Bu durumun kontrol altına alınmasını istiyoruz. Burada sürekli kaza oluyor ve kendimizi de koruyamıyoruz. Geçen arabanın içinde otururken dükkanımızın önündeki otomobilimize çarptılar. Artık tedbir alınmasını istiyoruz" dedi.

Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada
Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada
Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada
Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada
Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada
Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada
Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada
Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada

YORUMLAR
500

Ferhat Paşa Mahallesi, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Son Dakika: TFF, statlara girişte HES kodu uygulamasını kaldırdı! Ayrıca 12 yaş sınırı uygulanmayacak
11:39 Canlı yayında korkutan anlar! Bahar Candan ile tartışan gazeteci epilepsi krizi geçirdi
11:37 Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları
11:33 Tezgahların yeni favorisi kolyoz! Kilosu 15 liradan alıcı buluyor
11:31 Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı!
11:14 Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak
10:22 Gerçek yaşı 73, biyolojik yaşı 33, hedeflediği yaş 120: O Antalya'nın demir adamı
10:50 Duvarlarda babasını öldüren kurşunların izleri! Gazeteci Güngör Aslan'ın kızı babasının bıraktığı yerden devam ediyor
11:01 TÜİK, Şubat ayı zam şampiyonunu açıkladı! Karnabahar'ın oranına hiçbiri yaklaşamıyor
10:54 Onlara göre de ölümü hak etmişti! Oğlunu öldüren gelinden şikayetçi olmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 11:53:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement