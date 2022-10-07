Son dakika haber: Ataşehir'deki hastanenin yeni skandal görüntüleri ortaya çıktı

Ataşehir'deki hastanenin yeni skandal görüntüleri ortaya çıktı

Yaşlı kadına, kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırarak dalga geçtiler

İSTANBUL - Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde 79 yaşındaki Nermin Zeren'e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Skandal görüntülerde yaşlı kadına kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı görüldü.

Ataşehir'deki özel bir hastanede 79 yaşındaki Nermin Zeren'e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk videoda yüzüne para atılarak korkutulan yaşlı kadının, ikinci videoda ise açılan kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı, erkek hemşire tarafından "Getir işlediğin günahları al buradan at at" denilerek Zeren'le dalga geçildiği görüldü. Öte yandan kadın bir hemşire tarafından çekilen Videonun sonunda ise çaresiz kadının sessiz bir şekilde "tamam" diyerek adeta "yeter" dediği anlar yürekleri adeta sızlattı.