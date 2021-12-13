Ataşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler Bağlantı Yolu Esatpaşa Köprüsü yakınında Ankara yönünde seyir halindeki 35 AZ 5372 plakalı otomobile, arkasından gelen 34 LRL 976 minibüs çarptı.
Kaza yapan araçlara daha sonra arkadan gelen 34 SU 0681 plakalı hafriyat yüklü tırın çarpması sonucu oluşan zincirleme kazada, otomobil ve minibüsün sürücüleri yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Ataşehir'deki zincirleme kazada iki kişi yaralandı - Son Dakika