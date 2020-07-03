MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101'inci yıl dönümü pandemi nedeniyle bazı programlar iptal edilerek kısıtlı kutlandı. Vali Okay Memiş, "Gönül isterdi ki daha uzun ve görkemli kutlayalım. Ama pandemi sebebiyle bunu yapamıyoruz. Bu bahane değil, bilimsel bir gerçek" dedi.
?Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kongreyi toplamak için Erzurum'a gelişinin 101'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Geçen yıllarda Atatürk'ün kente gelişini temsil eden Türk bayrağının karşılanması etkinliğinin iptal edildiği tören, merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda başladı. Vali Okay Memiş, İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve bürokratlar katıldı.
Buradaki törenin ardından katılımcılar Atatürk'ün kongre sürecinde 52 gün kaldığı evi ziyaret etti. Müzeye dönüştürülen Atatürk Evi'yle ilgili hazırlanan belgeseli izleyen davetliler, daha sonra binayı gezerek Kültür Müdürü Cemal Almaz ile Müze Müdürü Hüsnü Genç'ten bilgi aldı. Atatürk Evi'ni gezen davetlilerin merdivenlerde toplu fotoğraf çekilmesinden sonra tören sona erdi.