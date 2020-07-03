Son dakika haber | Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin yıl dönümü pandemi nedeniyle kısıtlı kutlandı - Son Dakika

Son dakika haber | Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin yıl dönümü pandemi nedeniyle kısıtlı kutlandı

Son dakika güncel haberi: MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101'inci yıl dönümü pandemi nedeniyle bazı programlar iptal edilerek kısıtlı kutlandı.

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101'inci yıl dönümü pandemi nedeniyle bazı programlar iptal edilerek kısıtlı kutlandı. Vali Okay Memiş, "Gönül isterdi ki daha uzun ve görkemli kutlayalım. Ama pandemi sebebiyle bunu yapamıyoruz. Bu bahane değil, bilimsel bir gerçek" dedi.

?Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kongreyi toplamak için Erzurum'a gelişinin 101'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Geçen yıllarda Atatürk'ün kente gelişini temsil eden Türk bayrağının karşılanması etkinliğinin iptal edildiği tören, merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda başladı. Vali Okay Memiş, İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve bürokratlar katıldı.

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Bayrak ve flama taşıyan öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyduğu, katılımcıların hepsinin maskeli olduğu törende konuşan Vali Okay Memiş, pandemi nedeniyle törenin kısıtlandığını söyledi. Vali Memiş, "Gönlümüz isterdi ki çok daha uzun görkemli kutlayalım Atatürk'ün Erzurum'a gelişini. Ancak pandemiden dolayı kısıtladık. Bu bahane değil, bilimsel gerçek özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.

Vali Memiş, Tümgeneral Tarakçı ile Başkan Sekmen'in Atatürk anıtına çelenk koyması sonrası İstiklal Marşı'nın okundu. Günün anlam ve önemini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün 3 Temmuz 2020. Yani; milletimizin başlattığı milli direniş ve mücadelenin 101'inci yıl dönümü. Bu mücadele ki; bundan 101 yıl önce tam da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize ayak basmasıyla başlar. Bu mücadele ki; Erzurum Kongresi ile kök salar, Sivas Kongresi ile dallanıp budaklanır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile yıkılmaz bir çınara dönüşür" dedi.

Buradaki törenin ardından katılımcılar Atatürk'ün kongre sürecinde 52 gün kaldığı evi ziyaret etti. Müzeye dönüştürülen Atatürk Evi'yle ilgili hazırlanan belgeseli izleyen davetliler, daha sonra binayı gezerek Kültür Müdürü Cemal Almaz ile Müze Müdürü Hüsnü Genç'ten bilgi aldı. Atatürk Evi'ni gezen davetlilerin merdivenlerde toplu fotoğraf çekilmesinden sonra tören sona erdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin yıl dönümü pandemi nedeniyle kısıtlı kutlandı - Son Dakika

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