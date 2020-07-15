Son dakika haber | Atatürk'ün İznik'e gelişinin 85. yılı kutlandı - Son Dakika

Son dakika haber | Atatürk'ün İznik'e gelişinin 85. yılı kutlandı

Son dakika güncel haberi: Atatürk'ün İznik'e gelişinin 85. yılı Hükümet Konağı önünde yapılan törenle kutlandı.

Atatürk'ün İznik'e gelişinin 85. yılı Hükümet Konağı önünde yapılan törenle kutlandı.

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İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ın çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program devam etti. Atatürk'ün İznik'e gelişinin 85. yılı anma törenlerine İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Cumhuriyet Savcısı Tuğay Çağlayan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tuncay Doğan, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Bektaş, belediye meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun, siyasi parti temsilcileri, Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu ve üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediye daire amirleri ve halkın katılımı ile gerçekleşti.


Atatürk Anıtı önünde devam eden programda konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "15 Temmuz 1935 tarihinde yani 85 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ilçemizi ziyaret etmesi ile İznik'te tarihi bir gün yaşanmıştır. Yeni Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşundan tam 12 yıl sonra, Anadolu'da onlarca il, yüzlerce ilçeye gidilemezken nüfusu 3 bin dahi olmayan bu tarihi kente gelerek İznik'i onurlandırmıştır.Bu anlamlı ziyaret esnasında yanında bulunan Prof. Afet İnan şehri gezmek üzere Atatürk'ten müsaade istediğinde İznik'in görkemli geçmişini de çok iyi bilen Atatürk, 'Gidebilirsin fakat unutma ki, asıl İznik'i göremeyeceksin, Çünkü o toprağın altındadır' der. Tarihinde çok eski medeniyetlerin eserlerini taşıdığı için ilerde çok büyük bir turistik şehir olabilecek bu tarihi kenti, keşke il merkezi yapabilsek' sözleri ile adeta ilçemizin geleceği için bir vizyon ortaya koymuştur. Böylesi her karış toprağı tarih ve kahramanlık öyküleriyle dolu bu şehre yakışır bir hizmet anlayışı ile bizlerde bayrağı devraldığımız yerden daha ileriye taşıma inancı ve gayesi ile yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.


Göllüce İlkokul ve Ortaokul Müdürü Gökhan Yanmaz'ın sunduğu anma programında Selçuk Orta Okulu Öğrencileri Zehra Candar ve Elif Yılmaz İznik üzerine düzenlenmiş 'Bir Tarihtir İznik' adlı şiirlerini okumasının ardından program sona erdi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Atatürk'ün İznik'e gelişinin 85. yılı kutlandı - Son Dakika
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