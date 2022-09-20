Son dakika haberleri... ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANESİNDE YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANESİNDE YANGIN

20.09.2022 14:08

Son dakika gündem haberine göre ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi'nin merkez yemekhanesinde yangın çıktı.

ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi'nin merkez yemekhanesinde yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Üniversite kampüsü içindeki merkezi yemekhanede, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede büyürken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteye ait araçlarla yangına müdahaleye başlandı. Üniversiteye araç girişine izin verilmezken, alevlere müdahale sürüyor.

YANGINA MÜDAHALEYE TOMA DESTEĞİ

Erzurum'daki belediyelerin araçlarıyla destek verdiği yangın söndürme çalışmasına, Emniyet Müdürlüğü'nün toplamsal olaylara müdahalede kullandığı TOMA da katılıyor. 10 bin metrekare kapalı alanı olan ve aynı anda 2 bin kişinin yemek yiyebildiği yemekhanedeki yangını söndürme çalışmalarını; Vali Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Emniyet Müdürü Levent Tuncel de izliyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ERZURUM, (DHA)-

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Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği! Alevler kontrol altına alındı Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği! Alevler kontrol altına alındı Doğuştan bir bacağı kısa olan Kübra artık aksamadan yürüyebilecek Doğuştan bir bacağı kısa olan Kübra artık aksamadan yürüyebilecek Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan merkezi yemekhanede çıkan yangına ilişkin açıklama Açıklaması Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan merkezi yemekhanede çıkan yangına ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANESİNDE YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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