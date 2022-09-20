Son dakika haberleri... ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANESİNDE YANGIN

ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi'nin merkez yemekhanesinde yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Üniversite kampüsü içindeki merkezi yemekhanede, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede büyürken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteye ait araçlarla yangına müdahaleye başlandı. Üniversiteye araç girişine izin verilmezken, alevlere müdahale sürüyor.

YANGINA MÜDAHALEYE TOMA DESTEĞİ

Erzurum'daki belediyelerin araçlarıyla destek verdiği yangın söndürme çalışmasına, Emniyet Müdürlüğü'nün toplamsal olaylara müdahalede kullandığı TOMA da katılıyor. 10 bin metrekare kapalı alanı olan ve aynı anda 2 bin kişinin yemek yiyebildiği yemekhanedeki yangını söndürme çalışmalarını; Vali Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Emniyet Müdürü Levent Tuncel de izliyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ERZURUM, (DHA)-