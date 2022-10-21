Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlenen evde polise silahlı saldırı! 3 polisimizi yaralayan şüpheli, ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlenen evde polise silahlı saldırı! 3 polisimizi yaralayan şüpheli, ölü olarak ele geçirildi

21.10.2022 13:13

Kahramanmaraş'ta aranan kişiyi yakalamak için eve giden polislere ateş açıldı. Yaşanan saldırıda 3 polis memuru yaralanırken, şüpheli ölü olarak ele geçirildi.

Bu sabah saatlerinde Divanlı Mahallesi'nde iddiaya göre polisler aranan bir kişiyi yakalamak için adrese gitti. Bu sırada evden ateş açıldı.

ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Açılan ateşte 3 polis memuru yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine Özel Harekat polis ekipleri de sevk edilerek, operasyona destek sağlandı. Şüpheli ise ölü olarak ele geçirildi. Yaralı polisler ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Ateş açtığı 3 polisi yaraladı, ölü ele geçirildi

VALİ COŞKUN: ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIKLARI İYİ

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Necip Fazıl Şehir Hastanesini kaldırılan yatan yaralı polis memurlarını ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve doktorlardan polislerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Coşkun, "Arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür sağlıkları yerinde. Çok şükür bir sıkıntı yok" dedi.

Ateş açtığı 3 polisi yaraladı, ölü ele geçirildi
Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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