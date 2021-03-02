Son dakika haber... "Ateş ve halsizlik orta kulak iltihabı belirtisi olabilir" uyarısı

Medicana Avcılar Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Ahmet Kızılağaçlı, kulaktaki ağrının şiddetinin enfeksiyonun ciddiyetine göre değişkenlik gösterdiğini belirterek, "Orta kulak enfeksiyonunda yaygın olarak görülen diğer belirtiler arasında ateş, halsizlik, işitmenin bir miktar azalması, denge bozuklukları, baş dönmesi, kulak akıntısı yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, ateş, halsizlik ve şiddetli kulak ağrılarına yol açabilen orta kulak iltihabı, kış ve sonbahar aylarında 7'den 70'e herkesi etkiliyor. İşitme organı olan kulak; dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç farklı bölüm altında inceleniyor. Duyma işlevinin yerine getirilmesinde önemli görevleri bulunan örs, üzengi ve çekiç kemiklerinin bulunduğu kısım, orta kulak olarak adlandırılıyor.

Orta kulak, östaki borusu olarak adlandırılan bir kanal yardımıyla burun ile bağlantılı olması nedeniyle solunum yollarını etkileyen enfeksiyon hastalıklarında, soğuk algınlıklarında ve alerjik reaksiyonlar nedeniyle iltihaplanma görülebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Ahmet Kızılağaçlı, orta kulak iltihabının kulak zarının arka kısmında sıvı birikimi, orta kulakta şişme ve kızarıklık, kulak ağrısı gibi şikayetlerle seyreden bir tür enfeksiyon hastalığı olarak tanımlandığını ifade etti.

Kızılağaçlı, "Uzmanların, enfeksiyona yol açan etkenlerin genellikle virüs veya bakteriler olduğunu belirtiyor. Bebek ve çocuklarda çok daha yaygın olarak görülmesine karşılık yetişkinlerde de rastlanan bu durum, çoğu zaman soğuk algınlıkları ile birlikte veya soğuk algınlığının ardından gelişiyor. Bazı hastalarda ise alerjik reaksiyonlardan kaynaklı olarak orta kulak iltihabı gelişebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sık tekrarlayan enfeksiyonlar kulakta kalıcı hasarların oluşmasına yol açabiliyor"

Kulak yapısına ilişkin sorunların; geniz eti büyümesi, kronik bademcik enfeksiyonları gibi farklı nedenler dolayısıyla orta kulak iltihabının sık olarak tekrarlamasına neden olabildiğini aktaran Kızılağaçlı, şunları kaydetti:

"Sık tekrarlayan enfeksiyonlar aynı zamanda kulakta kalıcı hasarların oluşmasına, hatta işitme yeteneğinin zarar görmesine dahi yol açabiliyor. Bu nedenle orta kulak iltihabı belirtileri yaşayan hastaların mutlaka sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor. Östaki borusunun daha dar ve dolayısıyla tıkanmaya daha müsait olması, geniz etinin nispeten daha büyük olması gibi nedenlere bağlı olarak orta kulak iltihabının çocuklarda yetişkinlere oranla çok daha sık görülüyor. Hem yetişkin hem de çocuklarda hastalığın en yaygın ve belirgin semptomu kulak ağrısı oluyor. Kulaktaki ağrının şiddeti enfeksiyonun ciddiyetine göre değişkenlik gösteriyor. Bunun yanı sıra orta kulak enfeksiyonunda yaygın olarak görülen diğer belirtiler arasında ise ateş, halsizlik, işitmenin bir miktar azalması, denge bozuklukları, baş dönmesi, kulak akıntısı yer alıyor.

Orta kulak iltihabı genellikle ciddi bir soruna yol açmadan hekim tarafından enfeksiyon etkenine uygun olarak reçetelendirilen ilaçların kullanımı ve istirahat ile kendiliğinden iyileşiyor. Fakat bazı durumlarda özellikle de kulaktaki anatomik bozukluklar, kronik solunum yolu enfeksiyonları ve kronik bademcik iltihabı gibi nedenlere bağlı olarak orta kulak iltihabı sık sık tekrarlayabiliyor. Bu durum kulak zarının hasar görmesine ve işitme kayıplarına yol açabildiğinden mutlaka tedavi gerektiriyor. Tüm bunların yanı sıra ciddi orta kulak enfeksiyonlarında aşırı sıvı birikimi ve tıkanıklık nedeniyle kulak zarı delindiğinde kulaktan kanlı akıntı gelmesi söz konusu olabiliyor."

"Çoğu durumda tedavi gerektirmeden kendiliğinden iyileşiyor"

Kızılağaçlı, orta kulak iltihabı olgularının çoğu durumda tedavi gerektirmeden kendiliğinden iyileştiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetli belirtilerle birlikte görülen iltihaplanmalarda ise antibiyotikler veya östaki borusundaki tıkanıklıkların açılmasına yardımcı ilaçların kullanımı şeklinde bir tedavi gerçekleştiriliyor. Bu süreçte yüksek ateş, şiddetli kulak ağrısı gibi sorunların yaşanması durumunda ağrı kesiciler ve ateş düşürücü ilaçlar reçetelendirilebiliyor. Hekim tarafından önerilecek ilaç tedavilerine ek olarak; Kulak çevresine ısıtılmış havlu tutmak, sakız çiğnemek veya benzeri çene hareketleri yaparak kulakta biriken sıvının östaki borusundan akışını desteklemek, ıhlamur gibi sıcak bitki çaylarını içmek ve buharını solumak, C vitamini içeriği yüksek olan taze sebze ve meyveler tüketmek, bol su içmek ve istirahat etmek gibi evde alınabilecek önlemler yardımıyla orta kulak iltihabının iyileşmesi hızlandırılabiliyor. Sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarında anatomik bozukluklar, geniz eti ve kronik tonsilit gibi ihtimaller değerlendirilerek geniş çaplı bir araştırma yapılması gerekiyor."