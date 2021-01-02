Son dakika haber | Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını - Son Dakika

Son dakika haber | Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını

02.01.2021 19:38
Son dakika haber | Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İznik ilçesinde bir tatil köyünde ateş yakarak eğlence yapan gençlere polis baskın düzenledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir tatil köyünde ateş yakarak eğlence yapan gençlere polis baskın düzenledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir tatil köyünde sokağa çıkma yasağına rağmen ateş yakıp toplanan ve mesafe kuralını ihlal eden bir grup gence polis baskın düzenledi. Polisi gören kalabalık grup kaçmaya çalıştı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan gençlere polis uyarıda bulundu. - BURSA

Son dakika haber | Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını
Son dakika haber | Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını
Son dakika haber | Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını

İznik, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını - Son Dakika


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