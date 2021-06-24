Son dakika haber! Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Tüm Dallar Dünya Kupası

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Havalı ve Ateşli Silahlar Tüm Dallar Dünya Kupası'nda olimpiyat kotalı milli sporcular Ömer Akgün, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş sıralama atışlarını tamamladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hırvatistan'ın Osijek kentinde 3 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek organizasyonda sıralama atışlarında Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfek kategorisinde 623,7 puanla 31. oldu.

Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca kategorisinde 575 puanla 26'ncı, İsmail Keleş ise 572 puanla 37'nci sırada yer aldı.

Özgür Varlık ise 25 metre rapid tabanca kategorisinde 28 Haziran Pazartesi günü atışlarını yapacak.