Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor

08.11.2020 08:32
Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi... EDİRNE'de yaşayan emekli Tayyar Erguvan, (62) topladığı atık malzemelerden, eski savaşlarda kullanılan Amerikan, İngiliz, Rus ve İtalyan askeri savaş gemileri, tank ve kamyon gibi zırhlı araçların gerçeğine göre birebir maketini yapıyor.

EDİRNE'de yaşayan emekli Tayyar Erguvan, (62) topladığı atık malzemelerden, eski savaşlarda kullanılan Amerikan, İngiliz, Rus ve İtalyan askeri savaş gemileri, tank ve kamyon gibi zırhlı araçların gerçeğine göre birebir maketini yapıyor.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sivil memur olarak emekli olan Tayyar Erguvan, topladığı atık malzemelerden eski savaşlarda kullanılan askeri gemi ve zırhlı araçların maketlerini yapıyor. Erguvan, hiçbir eğitim almadan 45 yıl önce başladığı maketçilikte, 1930'da Amerikan askeri zırhlı aracından İngiliz savaş gemilerine, Rus ve İtalyan askeri zırhlı araçlardan savaşta malzeme ve asker taşıyan kamyonlara kadar hepsinin birebir maketini yaparak, tarihe ışık tutuyor.

'ÇOCUKKEN TAHTA OYUNCAK YAPARAK BAŞLADIM'Çocukken tahta oyuncak yaparak maketçiliğe başladığını söyleyen Tayyar Erguvan, "Bir dönem askeri birlikte memur olarak çalıştım ve emekli oldum. Maket işini 1975 yılından bu yana yapıyorum. Yaptığım maketleri tamamen internetten buluyorum. Daha önce televizyonda izlediğim filmlerden de gördüğüm gemileri yapıyordum. Savaşlarda kullanılan araçlara yönelik, 1930'lu yıllar ve 2'nci Dünya Savaşı ağırlıklı olarak çalışıyorum. 1930'dan 1980'e kadar çalıştığım modeller var. Maketleri; dekota, alüminyum folyo ve akrilik su bazlı boyalar ile tamamen atık malzemelerden yapıyorum. Yaklaşık 35-40 tane daha yaptıktan sonra bir sergi açmayı düşünüyorum" dedi.'ÖLÇEKLİ GERÇEĞİ İLE BİREBİR YAPTIM'

Askeri araçların yanı sıra, ünlü kaşif Kristof Kolomb'un gemilerini de ölçekleriyle birebir yaptığını söyleyen Erguvan, "Gemileri yapmam 10 yıl sürdü. Bu gemilerden 40 tane yaptım. Yaptığım gemilerin büyük kısmını sattım ve bazılarını da hediye ettim. Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte 15 askeri maket yaptım. Yaptığım araçlar 1'e 35 ölçeğinde gerçek araçlar. Kazmasından küreğine her türlü malzemeyi fotoğrafında ne görüyorsam aynı şekilde işliyorum. Hedefim sergi açmak" diye konuştu.


Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor
Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor
Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor
Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor
Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor
Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor
Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor
Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor
Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor
Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor
Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor
Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor
Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor

Emekli, Asker, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar
Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti         
07:58
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi         
23:37
İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu         
22:43
Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı         
21:36
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı         
16:49
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 08:42:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei