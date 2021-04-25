Atıl haldeki otelden düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te atıl haldeki bir otelden düşen şahıs, otelin zeminine çakılarak hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Otelde çalışan bir hurdacı otelin zemin katında Murat K.'nın cansız bedenini gördü. Durumu polis ekiplerine bildiren vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Murat K.'nın cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP