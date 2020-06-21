Son dakika haber | Atılay Canel: "Golden sonra toparlanabilseydik daha farklı olurdu" - Son Dakika

Son dakika haber | Atılay Canel: "Golden sonra toparlanabilseydik daha farklı olurdu"

Bir son dakika haberine göre - Atılay Canel: "Golden sonra toparlanabilseydik daha farklı olurdu" Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Ümraniyespor karşısında talihsiz bir gol yediklerini ifade ederek, "Golden sonra toparlanabilseydik daha farklı olurdu" dedi.

- Atılay Canel: "Golden sonra toparlanabilseydik daha farklı olurdu"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Ümraniyespor karşısında talihsiz bir gol yediklerini ifade ederek, "Golden sonra toparlanabilseydik daha farklı olurdu" dedi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu maçtan önce 2 buçuk aylık zaman içerisinde hem fizik olarak hem mental olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Ne yaparsanız yapın eğer hazırlık maçı oynamazsanız şartlar bu şekilde gelişiyor. İki takımın da aynı faul ve korner sayısı eşitti. Golden sonra 38. dakikada biraz toparlanabilseydik daha farklı olabilirdi. Çok talihsiz bir gol yedik. İkinci yarıda maç ortadaydı. Galibiyeti iki takım da istedi ama şartlar el vermedi. Son dakikalarda Cris'in sakatlanması bizi baya üzdü. Şu anda hastanede durumu ne olacak bakacağız. Sakatlığı biraz zor gibi."

Son dakika haber | Atılay Canel: Golden sonra toparlanabilseydik daha farklı olurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 09:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Atılay Canel: 'Golden sonra toparlanabilseydik daha farklı olurdu' - Son Dakika Spor
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