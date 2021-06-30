Son dakika haberi: Atış poligonunda silah yanlışlıkla ateş aldı: 1 ölü - Son Dakika

Gaziantep'te özel bir atış poligonunda silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Budak Mahallesi'nde bulunan özel bir atış poligonunda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte poligona atış yapmaya giden 22 yaşındaki Yunus Emre Yalçın'ın atış yapacağı silah yanlışlıkla ateş aldı. Ateş alan silahtan çıkan mermi Yalçın'ın vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Yalçın kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yalçın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis poligon çevresinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme uzmanları poligonda inceleme yaptı.

Talihsiz genç hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/ İHA)