Atlı polislerden Aydos Ormanı'nda denetim - Son Dakika

Atlı polislerden Aydos Ormanı'nda denetim

Ali Kerem BENGİ / Atlı polis birlikleri Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

Ali Kerem BENGİ/ Atlı polis birlikleri Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Denetimlerde piknik yapan vatandaşlar ateş yakmamaları konusunda uyarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Aydos Ormanı'nda bugün denetim yaptı. Ekipler ormanda piknik yapmaya gelen vatandaşlara ateş ve mangal yakmamaları konusunda uyarı yaptı. Atlı polislerin Aydos Ormanı'nda gün içerisi denetimlere devam edeceği öğrenildi.



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