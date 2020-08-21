Son dakika haber... ATO Başkanı Baran'dan "arabuluculuk sistemi"ne övgü - Son Dakika

Son dakika haber... ATO Başkanı Baran'dan "arabuluculuk sistemi"ne övgü

Son dakika ekonomi haberi: Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "arabuluculuk sistemi" Türk hukuk sistemi içerisinde uygulanmaya başladığından bu yana mahkemelerde yıllar sürebilen konuların kısa sürede çözüme kavuştuğunu belirterek, "Ahilik geleneğinin günümüze uyarlaması olan arabuluculuk sistemi,...

Son dakika haber... ATO Başkanı Baran'dan

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "arabuluculuk sistemi" Türk hukuk sistemi içerisinde uygulanmaya başladığından bu yana mahkemelerde yıllar sürebilen konuların kısa sürede çözüme kavuştuğunu belirterek, "Ahilik geleneğinin günümüze uyarlaması olan arabuluculuk sistemi, kesintisiz ticaretin anahtarıdır. Uzun süren ticari davaların zaman maliyetini düşüren ve husumeti değil anlayışlı yaklaşımı destekleyen bu sistem, toplumsal barışın da teminatıdır" dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamayla üyelerine iş uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk sistemini kullanma çağrısında bulundu. Dünyada 160 ülkede uygulanan arabuluculuğun Türkiye'de 14 Kasım 2013 tarihinden bu yana hukuk sistemine girdiğini hatırlatan Baran, arabuluculuk sisteminin kabul edilmesiyle birlikte zaman içinde iş uyuşmazlıklarının yanı sıra, ticari uyuşmazlıklarla tüketici uyuşmazlıklarının da kapsama alındığını anlattı. Arabuluculuk sistemine başvuranların mahkemeye müracaat ettiğinde karşılaştığı dosya masrafı, yargılama gideri gibi kalemleri ödemek zorunda kalmadığını kaydeden Baran, ticari hayatta zamanın en önemli sermaye olduğunu belirtti. Arabuluculuk sistemini seçen ATO üyelerinin çok daha kısa sürede barışçıl yollarla sonuca ulaştığını söyleyen Baran, "Mahkemelerde bin günde çözülecek bir konu arabuluculuk sisteminde günler içinde, hatta bazen saatler içinde çözüme kavuşabiliyor. Barışçıl bir sistem üzerine kurulan arabuluculuk sisteminde taraflar çoğunlukla el sıkışarak dostça ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Arabuluculuk görüşmelerinin "gizlilik ilkesi" çerçevesinde gerçekleştirilmesinin ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Baran, "Ticari itibarın korunması, bu sistemin en büyük avantajlarından biri" ifadelerini aktardı. Dijitalleşmenin tüm hayatı kapladığı bu dönemde ticaretin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde sonuçlanmasının önemine vurgu yapan Baran, arabuluculuk ve tahkim sistemlerinin Türkiye'nin uluslararası alanlarda itibarını artırdığını ve yatırımcılar için ülkeyi cazip hale getirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaretimizi kolaylaştıracak, ekonomimizi ve yargı sistemimizi güçlendirecek, toplumsal barışımıza katkı sağlayacak her düzenleme bizim için önemli ve değerlidir. Yargı sistemimizin bize sunduğu kolaylıkları ticari hayatımızda işlevsel olarak kullanıp ekonomimizin gelişmesine katkı sağlamalıyız. Ticaret hayatını kolaylaştırmaya yönelik uygulamaları nedeniyle Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, üyelerimizi, tüm iş insanlarımızı iş ve ticari uyuşmazlıklarında arabuluculuk sisteminden yararlanmaya davet ediyorum." - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 11:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... ATO Başkanı Baran'dan 'arabuluculuk sistemi'ne övgü - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik         
15:04
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir         
14:55
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor         
14:45
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim         
14:04
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı         
13:59
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti         
12:13
Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi         
11:54
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı         
11:37
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı         
11:36
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Bu nasıl hırsız? Sadaka kutusunu çalarken marketteki çocuklara harçlık verdi Bu nasıl hırsız? Sadaka kutusunu çalarken marketteki çocuklara harçlık verdi         
10:39
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm         
10:28
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu         
09:21
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı         
09:14
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek         
08:39
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi         
07:53
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı         
03:29
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı         
23:28
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi         
23:23
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 18:16:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... ATO Başkanı Baran'dan "arabuluculuk sistemi"ne övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei