Son dakika haber... ATO Başkanı Baran, GSYH verilerini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, pandemi sürecinde gelişmiş ülke ekonomilerinin yüzde onun üzerinde küçülme yaşadığı süreçte, Türkiye ekonomisinin yüzde 9,9 küçülmesinin başarı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Baran, "Türkiye, tüm dünyanın boğuştuğu korona virüsle en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduğu gibi, ekonomi alanında reel sektöre sağladığı desteklerle ekonomik açıdan da süreci iyi yönetmiştir" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 yılı ikinci çeyreğine ilişkin açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Pandeminin tüm dünya ülkelerinde küçülmeler meydana getirdiğine değinen Baran, "AB üyesi ülkelerin Nisan-Haziran döneminde küçülmesi ortalama yüzde 11,9 oldu. Söz konusu dönemde İspanya yüzde 18,5, Fransa yüzde 13,8, İtalya yüzde 12,4 düzeyinde küçülme yaşadı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise ekonomi yüzde 10,1 oranında daraldı. İngiltere, yüzde 20,4 oranında küçüldü. ABD ekonomisi ise aynı dönemde yüzde 32,9 daralarak rekor seviyede küçülme yaşadı. Japonya ekonomisi ise ikinci çeyrekte yüzde 27,8 oranında daraldı. Veriler gösteriyor ki dünya ekonomisi genel itibariyle küçülme eğiliminde" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsün insanları evlerine kapattığını, petrolden sanayi ürünlerine kadar birçok alandaki talebi daralttığını kaydeden Baran, "Türkiye, coğrafyasındaki zorluklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olarak göze çarpıyor. Geçici olarak yaşanan küçülme, moralimizi asla bozmayacak, aksine daha gayretli şekilde çalışarak, toparlanma ve ardından büyüme hamlesinde elimizden geleni yapacağız" dedi.

ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin sanayide yerli üretim hamleleri ve doğalgaz keşfi gibi olumlu gelişmeler sayesinde salgının negatif etkilerini diğer ülkelere göre daha kolay iyileştireceğini belirtti. Baran, "Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel ve bu potansiyelin stratejik olarak doğru kullanımı ile süreçten en az hasarla çıkarak, hızlı bir şekilde toparlanacak ülkeler arasında olduğuna inanıyorum" dedi. - ANKARA