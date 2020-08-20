Son dakika haber: ATO: Türkiye genelindeki 9 bin üniversite içi işletmenin kira sorunu çözüldü

Türkiye genelindeki 9 bin üniversite içi kantin işletmecisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadığı kira sıkıntısı, Ankara Ticaret Odasının (ATO) girişimleriyle çözüme kavuşturuldu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi altında faaliyetlerini sürdüren üniversite içi kantin işletmecileri, Kovid-19 salgını nedeniyle kira sıkıntısı yaşıyordu. Bu sorun, ATO'nun girişimleriyle Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği 9 bin kantin işletmesi için çözüldü.

Üniversite İçi İşletmeciler Derneği ile ATO'nun 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi üyelerinden oluşan heyet, salgın döneminde sektörün yaşadığı sorunları ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek çözülmesi için çalışma yürüten ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Baran, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, üniversite içinde kantin işleten ATO üyelerinin, salgın nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime başlaması sonucu kira ödemelerinin de aralarında yer aldığı bazı sıkıntılar yaşadığını hatırlattı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içinde faaliyet gösteren ATO üyelerini ziyaretinin ardından bir dizi ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Baran, sadece Ankara'da ATO'ya kayıtlı kantin işletmecilerinin değil, tüm Türkiye'deki işletmecilerin sorununun çözüme kavuştuğunu bildirdi.

"Tüm üniversite içi işletmelere fayda sağlamış olduk"

Baran, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret edip yaşanan sorunu aktardıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Gördüğümüz çözüm odaklı yaklaşım bizi umutlandırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un pandeminin başlamasının hemen ardından 20 Mart'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlerine gönderdiği ve hazine taşınmazı olduğu halde kiraya verilen büfe, kantin, kafeterya ve çay ocağı gibi ticari işletmelerin faaliyet göstermemesine karar verilen süre içinde kira bedeli alınmamasına ilişkin bir yazısı vardı. Milli Emlak Genel Müdürümüz Sayın Büyükuzun da bu yazıya atıfta bulunarak, talep edilmesi halinde kira bedelinin iade edilmesinin tüm üniversitelere duyurulmasına ilişkin yazıyı YÖK Başkanlığına gönderdi. ATO üyeleri için çalışırken tüm ülkemizdeki üniversite içi işletmelere fayda sağlamış olduk. Yapıcı yaklaşımları nedeniyle Sayın Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere Sayın Büyükuzun'a, Sayın Saraç'a ve Sayın Kök'e teşekkür ederim. Kira sorununun çözümü, pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan işletmelerimize nefes oldu."

Üniversite İçi İşletmeciler Derneği ve 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Muharrem Kılıç da Türkiye'nin tüm illerindeki kantin işletmecilerinin teşekkürlerini ATO Başkanı Baran'a iletti.