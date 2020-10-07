Son dakika haber | Atölyelerine dönen meslek liseliler, maske üretimine devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haber | Atölyelerine dönen meslek liseliler, maske üretimine devam ediyor

07.10.2020 10:29

Son dakika haberleri: Atölyelerine dönen meslek liseliler, maske üretimine devam ediyor Edirne'nin Keşan ilçesinde, başlayan yüz yüze eğitim ile tekrar atölyelerine dönen Moda Tasarımı Teknolojileri 12.

Atölyelerine dönen meslek liseliler, maske üretimine devam ediyor

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, başlayan yüz yüze eğitim ile tekrar atölyelerine dönen Moda Tasarımı Teknolojileri 12. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde maske imal ederek hem beceri eğitimi yapıyorlar hem de ürettiklerinden kar elde ediyor. Pandemi süresince okul bünyesine kazandırılan pres makinesi ile seri üretime geçerek, bir katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyan öğrenciler, yeni gelecek siparişleri bekliyor.

Pandemi sürecinden önce kep, cübbe ve ana sınıfı öğrencilerine kıyafetler hazırlayan moda tasarımı öğrencileri, pandemi ile birlikte kolları sıvayarak atölyelerine bu kez maske üretimi için girdi. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okula kazandırdığı pres makinesi ile birlikte Eylül döneminde öğretmenleri ile birlikte şimdiden 11 binin üzerinde maske diken öğrenciler bir yandan becerilerini geliştirip, diğer yandan da satışlardan gelir elde ediyor.

Öğretmenler ve öğrencilerin özverili çalışması ile ortaya çıkan örnek sonucu anlatan Safiye Erol Mesleki Teknik Anadolu Lisesi müdürü Ayşe Öz süreci "Safiye Erol Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi olarak Haziran ayından itibaren maske dikimine başladık. Moda tasarımı alan öretmelerimiz ile birlikte diktiğimiz o dönemlerde elimizde pres makinası yoktu; ancak şimdi Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Eylül döneminde pres makinalarımız geldi ve daha yoğun bir şekilde maske üretimine başladık ve çok daha yoğun bir şekilde de devam edecek." sözleriyle dile getirirken, bir maskenin yapım sürecini ise "Önceden bize katlanmış bir şekilde geliyordu; ama şimdi bir kendimiz presliyoruz, sonrasında kesim, ardından dikim temizleme ve dezenfekte işlemiyle bir maske hazır hale geliyor." diyerek anlattı.

Haziran döneminde 25 bin civarında maskenin dikimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Öz, Eylül döneminde ise şimdiden 11 bin kadar maskenin üretildiğini kaydetti.

Dikiş makinesi ve makas seslerinin eksik olmadığı atölye de öğrencileri ile birlikte çalışan Moda tasarım teknolojileri alan şefi Emine Gündüz ise devam eden maske üretiminin öğrencilerin öğrenim hayatlarında büyük bir artı getireceğini kaydederek "12. sınıf öğrencilerimiz, bundan sonra gelen siparişler doğrultusunda çalışmalarına devam ederek, hem kendi bütçelerine katkıda bulunacaklar hem de özgüvenleri gelişecek. Diğer yandan da sonraki meslek hayatlarında kendilerine bir yok gösterici olacak." dedi ve gelecek yeni siparişleri bellediklerini belirtti.

Atölyede maskelerin dikimini yapan Moda Tasarımı Teknolojisi öğrencileri İlayda Kartal, "Burada olmak güzel, maske dikmek ve bir katkıda bulunmak güzel bir şey. İleride de hatırladıkça mutlu olacağımı düşünüyorum, çünkü katkıda bulunuyoruz." derken, Özge Yıldız, "Pandemi süresinde, maske dikimi için bir araya geldik, mutluyuz" şeklinde konuştu ve Nazar Kılıçlı ise verdikleri emeğin sonuçlarını gördükçe katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bu maskeler, insanların sağlığı için yapılıyor insanlar maskesiz gezmemeli, maske takmaya devam etmeliler" diyerek maske kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

Son dakika haber | Atölyelerine dönen meslek liseliler, maske üretimine devam ediyor
Son dakika haber | Atölyelerine dönen meslek liseliler, maske üretimine devam ediyor
Son dakika haber | Atölyelerine dönen meslek liseliler, maske üretimine devam ediyor
Son dakika haber | Atölyelerine dönen meslek liseliler, maske üretimine devam ediyor

Edirne, Eylül, Keşan, Moda, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Atölyelerine dönen meslek liseliler, maske üretimine devam ediyor - Son Dakika

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