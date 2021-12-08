AV MALZEMELERİ BAYİSİNDEN TÜFEK HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

SAMSUN'da av malzemeleri bayisinin atölyesine camı kırıp giren şüpheli, 3 av tüfeği çalarak yanındaki 2 kişi ile kaçtı. Polis kimliklerini belirlediği şüphelileri, yanlarındaki av tüfekleri ile birlikte yakaladı. Atölyeden tüfek çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesinde bir av malzemeleri bayisinin atölyesinde meydana geldi. Atölye sahibi Esat Keskin, sabah iş yerine geldiğinde vitrin camlarının kırık olduğunu, 3 av tüfeğinin yerinde olmadığını gördü. Durumun polise bildirilmesi üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin F.Y. (20), C.T. (18) ve T.T. (17) olduğunu belirledi. 3 şüpheli kısa sürede bir adreste yanlarındaki tüfeklerle birlikte yakalandı.

Şüphelilerden birinin camını kırarak girdiği atölyeden tüfekleri çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden ikisinin gözcülük yaptığı, diğer şüphelinin ise camı kırıp içeri girdiği, tüfekleri alıp çıktığı yer alıyor.

'SIKINTI YAŞANMADAN İŞ ÇÖZÜLDÜ'

Av malzemeleri bayi sahibi Esat Keskin, "Sabah iş yerine geldim. Camın kırık olduğunu fark ettim. Sonra hemen kamera kayıtlarına baktım. Tüfeklerin çalındığını fark edince polise haber verdik. Parmak izi ve kamera kayıtları alındı. Saat 11.00 olmadan da tüfeklerin ve şahısların bulunduğu haberini aldık. Tüfeklerimizi geri aldık. Öyle büyük bir maddi değeri yok ama bunlar atışa hazır durumda tüfekler. Bir olay işlense başımıza sıkıntı çıkarabilir. O yüzden önem verdik. Polisten Allah razı olsun, çok kısa bir sürede büyük bir sıkıntı yaşanmadan iş çözüldü" diye konuştu.