Son dakika haber | Av yasağına uymayanlara gece operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber | Av yasağına uymayanlara gece operasyonu

25.04.2022 13:25
Son dakika haber | Av yasağına uymayanlara gece operasyonu

Son dakika haberleri... Malatya'daki Karakaya Baraj Gölü çevresinde gece operasyonu yapan ekipler, bin 600 metre balık ağı ele geçirdi.

Malatya'daki Karakaya Baraj Gölü çevresinde gece operasyonu yapan ekipler, bin 600 metre balık ağı ele geçirdi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik ve önderliğindeki ekipler, gece ve gündüz yaptığı denetimlerle kaçak avcılara nefes aldırmıyor.

Ekipler gece yaptığı denetimlerde Karakakaya barajının Yazıhan İlçesi Durucasu mevkiinde bin 600 metre ağ ele geçirdi. İl Müdür Yardımcısı Karaca, kontrollerin artarak devam edeceğini belirterek, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna bağlı olarak hazırlanan Yönetmelik ve Tebliğler gereğince İlimiz iç sularında 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında sazangiller avcılığı yasaktır. Su Ürünleri yasak avcılık döneminde ekiplerimiz tarafından gece-gündüz, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere özverili bir şekilde denetimlerimiz sürdürülmektedir. İl Müdürlüğümüz, İlçe Müdürlüklerimiz, Jandarma komutanlıklarımız ve İlimizde kurulan Bot Komutanlığımız ile beraber etkili ve sürekli denetimler yapılmaktadır. Denetimlerimiz bundan sonrada hız kesmeden devam edecektir" dedi. - MALATYA

Son dakika haber | Av yasağına uymayanlara gece operasyonu
Son dakika haber | Av yasağına uymayanlara gece operasyonu
Son dakika haber | Av yasağına uymayanlara gece operasyonu
Son dakika haber | Av yasağına uymayanlara gece operasyonu

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Kars'ta ağaçlar baraj suyu altında kaldı Kars'ta ağaçlar baraj suyu altında kaldı

Turan Karaca, Malatya, Baraj, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Av yasağına uymayanlara gece operasyonu - Son Dakika


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