Son dakika haber... AVCILAR BELEDİYESİ'NDE İHALELERE FESAT KARIŞTIRAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 17 GÖZALTI - Son Dakika

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Türkiye genelinde 'ihalelere fesat karıştıran' Erkan Karaaslan liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. 17 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma konusu Avcılar Belediyesi'nin ihalelerinde yalnızca örgüt ile bağlantılı firmalardan teklifler alındığı ve yaklaşık maliyetin oluşmasına müdahale etme adına sahte fiyat teklif evrakı hazırlandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda örgütle bağlantılı firmanın sunduğu sahte iş deneyim belgesinin, aslı görülmüştür şeklinde imza altına alınarak kabul edildiği ve ihaleye katılma koşulları olmayan firmaların buna rağmen ihaleye katılmalarının sağlandığı belirlendi.

Öte yandan dosya kapsamında yapılan çalışmalarda Erkan Karaaslan suç örgütünün ülke genelinde güncel enflasyon değeri hesaplanmamış haliyle yaklaşık 22 Milyon TL değerinde toplam 80 kamu ihalesi aldığı da belirtildi.

Yapılan incelemelerde 2015 tarihli Mali Danışmanlık Hizmet Alım İhalesinde yaklaşık 170 bin TL, 2016 yılındaki ihalelerde ise yaklaşık 54 bin TL kamu zararının oluştuğu yönünde tespitlerde bulunuldu. Kamu zararının güncel değeriyle yaklaşık 1 milyon TL olduğu da belirtildi.

Dosya kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarının şüphelisi 19 kişiye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.