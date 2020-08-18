AVCILAR'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, büyük bir hızla girdiği sokakta bir otomobile çarparak durdu. O sırada sokakta bisiklet süren 3 çocuk ölümden dönerken yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hızla girdiği sokakta park halindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Bu sırada sokakta bisikletleriyle oynayan 3 çocuk araçların arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sırasında ailesiyle birlikte bahçede oturan Göksenin Aslan (38), duvarın yıkılması ile büyük şok yaşarken, evlerinin önünde bisiklet sürenler arasında bulunan Aslan'ın 12 yaşındaki kızı Sıla ve 8 yaşındaki kızı Selin Naz'ın da ölümden döndü. Kamyonetin hızla geldiğini gören iki kız çocuğu, kaçarak son anda kurtuldu. Küçük bir çocuk ise savrulan aracın altında kaldı. Kazayı yapan sürücü, olay yerinden uzaklaştı. Bölgede sık sık benzer olayların yaşandığı ve çocuk yaştaki ehliyetsiz sürücülerin bulunduğu iddia edilen mahalle sakinleri, bu duruma isyan etti.

"BİR ANDA DUVARIN PATLADIĞINI GÖRDÜM"

Yaşadıkları kazayı anlatan Göksenin Aslan, "Akşam 22.00 sıralarında oturuyorduk. Hızını alamayan araba direkt buraya girdi. Park halindeki arabalara vurdu. Onlar olmasaydı, eve kadar girerdi. Park halindeki araç askıda kaldı. Biz de kendimizi zor attık. O sırada iki kızım da sokakta oynuyordu, son anda kurtuldular. Hepsi kamera kayıtlarında mevcut. Allah'a şükür ediyoruz, olabileceklerin en iyisi oldu. Mahallenin çocukları bisiklete biniyordu, ben de oğlumla beraber burada oturuyordum. Bir anda duvarın patladığını gördüm" dedi.

"BU RESMEN CİNAYETE TEŞEBBÜS"Kazayı yapan kişilerin bulunması için elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayan Aslan, "Bir anda buradan kaçtılar, yakalayamadık. Sonra ekipler geldi, emniyette iş artık. Burada park halindeki araç da komşumuzundu, pert oldu. Çekici gelip aldı. O arabanın burada olmasına şükrediyoruz. Hızını kesmeyip direkt girseydi, kurtulma şansımız yoktu. Savcılığa kadar gideceğim, çünkü resmen bu cinayete teşebbüs" şeklinde konuştu.

"13 YAŞINDA EHLİYETSİZ ÇOCUKLAR RALLİ YAPIYOR"Aslan, yaşadıkları mahallede bu tip olayların sık sık yaşandığını ve önüne geçilemediğini dile getirerek, "11 senedir bu evde oturuyorum. Sürekli böyle kazalar oluyor. İnşallah birinin canı yanmaz. 10-13 yaşında çocuklar araba kullanıyor, madde kullanıyor. Bizim mahalle böyle bir yer. Bunların düzelmesini istiyoruz ama yok. Akşamları buralar çok kötü oluyor, polise söylüyoruz tur atıp gidiyorlar. 13 yaşında ehliyetsiz çocuklar ralli yapıyor. İlçe belediyesinden bu sokaklara kasis koymasını istiyoruz, o da yok" ifadelerini kullandı.

"AİLEMLE MANGAL YAPACAKTIK, BU KAZAYLA KARŞILAŞTIK"Anne Nazlı Aslan da, yaşadıkları korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Dün akşam biz otururken bir kaza geçirdik ve ben ailemle ölüyordum. Bahçeye çıkıp oturamayacak mıyım? Benim çocuklarım ve mahalledeki insanların can güvenliği yok. Burada 10 yaşındaki çocuklar araba, madde kullanıyor. Çok korkuyorum burada oturmaktan. Biz ailem ile oturmuş mangal yapacaktık ve akşam bu rezaletle karşılaştık. İçeriye bebeğimi emzirmeye gitmiştim, eşim ve oğlum bahçede, kızlarım kapıdaydı. Patlama sesine dışarı çıktım, öldüler mi kaldılar mı diye çocuklarıma baktım."

OĞLUNU BİSİKLETİYLE ARACIN ALTINDAN ÇEKİP ALDIKazanın yaşandığı sırada sokakta bisiklet süren oğlunu sürüklenirken aracın altından çekip kurtaran İlknur Ovant, "Sürekli yaşanan şeyler, sadece dün olanla bitmiyor ama dün yaşadığımız daha kötüydü. Çocuğumun bacağı, eli yaralandı. Hadi sapa sağlam çıktı arabanın altından ama o travma onda kalacak. Mucize eseri kurtuldu. Ben bu tarafa geldiğimde hala araba oğlumu sürüklüyordu. Ben çocuğumu çekip aldım" diye konuştu.

"BİZİM SESİMİZİ DUYSUNLAR"Kardeşi ve yeğenlerinin ölümden döndüğünü gözyaşları ile dile getiren Sevda Çuhadar ise, "Kaç kere belediyeye müracaat ettiler, set istendi, hiçbir şekilde başvurumuz yerine gelmedi. Burası 4 yol ağzı. Bizim oyun parkımız, çay bahçemiz, havuzumuz yok. Kendi çabamızla dal diplerinde piknik yapmaya çalışıyoruz. Ama hap içenlerden fırsat bulup, evden dışarı çıkamıyoruz. Bizim sesimizi duysunlar. Benim kardeşim 4 çocuğuyla orada ölseydi, kim kurtaracaktı. Kimse sesimizi duymuyor. Kaçak semtte yaşadığımız için, kimse bize el uzatmıyor" şeklinde konuştu.



- İstanbul