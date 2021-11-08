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Son dakika haber! AVCILAR'DA 7 KATLI BİNADAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haber! AVCILAR'DA 7 KATLI BİNADAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

08.11.2021 10:11

Son dakika haber... AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında 6 ay kadar önce boşaltılan 7 katlı binadan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında 6 ay kadar önce boşaltılan 7 katlı binadan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan çevredekiler, olayın yaşandığı sıralarda binadan kaçarak uzaklaşan birini gördüklerini iddia etti.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'ndeki Gümüşpala Caddesi ile D-100 Karayolu yan yolunun kesiştiği noktadaki 7 katlı binada meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadın, 6 ay önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan düştü. Hangi kattan düştüğü anlaşılamayan kadın için çevredekilerin bildirmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, kadını yerde kanlar içerisinde buldu. Üzerinde kimlik bulunmayan 40-45 yaşlarındaki kadın yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, otoparkta buldukları sırt çantasını incelenmek üzere polis merkezine götürdü. Avcılar Belediyesi ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

BİR KİŞİ DAHA VARDI İDDİASI

Öte yandan çevredekiler, olayın yaşandığı sıralarda binadan kaçarak uzaklaşan birini gördüklerini iddia etti. Görgü tanıklarından İsmail Ateş, Markete gidecektim. 15 dakika kadar önce bir kişinin bariyerlerden panik içerisinde atladığını, atladıktan sonra binaya bakıp gittiğini gördüm. Ben her sabah buradan işe gidiyorum, madde bağımlılarının her gün buradan atladığını görüyorum dedi.

Bir diğer görgü tanığı ise, Düşen kişi yere çakıldığı zaman binadan çıkan o adam durup baktı. Sonra kaçtı dedi. Bölgede oturanlar da, Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ancak, yıkılmayan çok sayıda binanın evsiz veya madde bağımlılarının barınağı haline geldiğini söyledi.

Son dakika haber! AVCILAR'DA 7 KATLI BİNADAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! AVCILAR'DA 7 KATLI BİNADAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! AVCILAR'DA 7 KATLI BİNADAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! AVCILAR'DA 7 KATLI BİNADAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

geri dönüşüm, Gümüşpala, Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AVCILAR'DA 7 KATLI BİNADAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! AVCILAR'DA 7 KATLI BİNADAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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