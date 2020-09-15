AVCILAR'DA ABART EGZOZLU MOTOSİKLET DENETİMİ - Son Dakika

AVCILAR'DA ABART EGZOZLU MOTOSİKLET DENETİMİ
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz kullanan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini arttırdı.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz kullanan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini arttırdı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri herkesi rahatsız eden, oldukça yüksek desibelde ses yayarak aynı zamanda çalıştırıldığında patlama sesine benzer bir ses çıkaran egzozlara sahip motosikletlere yönelik denetime ağırlık verdi. Avcılar'daki D-100 yan yolda trafik akışını daha da yoğunlaştırmamak amacıyla özellikle motosikletleri denetleyen ekipler, Karayolları Kanunu'nun 323'üncü maddesini düzenleyen Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikteki egzozu bulunan sürücülere 1228 TL ceza kesti. Bir sürücü cezaya itiraz edince, görevli polisler elindeki teknik raporlarla itiraz edebileceğini hatırlattı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.
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