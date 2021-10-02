AVCILAR'DA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

AVCILAR'da tırmandığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye sepetli merdivenli araçla kurtardı.

Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'nde bir kedi ağaca tırmandı. Kedinin uzun süre ağaçtan inemediğini fark eden bir kadın yoldan geçenlerden yardım istedi. Yoldan geçenlerin çabası kediyi indirmeye yetmeyince itfaiyeden yardım istendi. Sevk edilen itfaiye ekibindeki bir itfaiye eri sepetli merdiven aracı ile yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte bulunan kediye ulaştı. Korkan kedinin kaçmak isterken düşebileceği göz önüne alınarak itfaiye erleri ve çevredekilerin yardımı ile branda gerildi. İtfaiye eri kediyi yere indirdi. Kedi, yakındaki bir inşaata girerek gözden kayboldu.