Son dakika haberleri | Avcılar'da ayakkabı mağazasında hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Avcılar'da ayakkabı mağazasında hırsızlık kamerada

11.10.2022 12:16

Bir son dakika haberine göre Avcılar'da ayakkabı mağazasında hırsızlık kamerada Avcılar'da bulunan ayakkabı mağazasının kasasından 3 bin euro, 3 bin 500 dolar ve 250 bin TL nakit para çalan hırsızlar Küçükçekmece'de yakalandı.

Avcılar'da ayakkabı mağazasında hırsızlık kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da bulunan ayakkabı mağazasının kasasından 3 bin euro, 3 bin 500 dolar ve 250 bin TL nakit para çalan hırsızlar Küçükçekmece'de yakalandı. Hırsızlık anı da kameraya yansıdı.

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Fatih Sokakta bulunan ayakkabıcı da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş yerine giren iki kişi kasa da bulunan 3 bin euro, 3 bin 500 dolar ve 250 bin TL nakit para çaldı. İş yerine gelen M.Ş hırsızlık olayı fark ettiğinde polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda Seçkin T., Gökhan E. isimli şahıslar 8 Ekim günü Küçükçekmece'de yakalandı. Şahısların emniyetteki sorgusunda Seçkin T'nin 21 Adet suç kaydı, Gökhan E'nin de 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edilen Seçkin T tutuklanırken, Gökhan E. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Avcılar'da ayakkabı mağazasında hırsızlık kamerada - Son Dakika

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