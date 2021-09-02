Son dakika haber: Avcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Avcılar'da, 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar Cihangir Mahallesi Şeftali Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.