Son dakika haber... Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber... Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu

30.06.2022 13:34
Son dakika haber... Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu

Son dakika haber... İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. 28 Haziran'da gelen ihbar üzerine yapılan incelemede, kendisinden haber alınamayan Dilan Eylem Öz'ün (28) Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süredir anneannesiyle yaşadığı ve 2 gündür yalnız olduğu belirtilen Öz'ün cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Büyükçekmece'deki Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

Öz'ün kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinden sonra belli olacak.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Hisarcık, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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