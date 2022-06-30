Bir süredir anneannesiyle yaşadığı ve 2 gündür yalnız olduğu belirtilen Öz'ün cenazesinin, Adli Tıp Kurumu 'ndan alındıktan sonra Büyükçekmece 'deki Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Hisarcık, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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