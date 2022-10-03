Mühürlü salonda yapılan düğünde çıkan kavgayı polis ekipleri zor durdurdu

Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu için mühürlenen bir düğün salonunu işletenler mührü söktü. Türkmenistanlı çift için dün gece kiralanan salona gelen davetliler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Salonda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada bir Türkmenistanlı başına aldığı darbe ile yaralandı.

RUHSATSIZ DÜĞÜN SALONUNDA KAVGA

Çevrede oturanların ihbarı üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları güçlükle ayırabildi. Bazı şüphelilerin polise direnmeye çalıştığı görüldü. Polis 6 kişiyi gözaltına alırken, 'Mühür fekki' yapılan düğün salonu tekrar mühürlenirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Bölgedeki işyeri sahiplerinden Cengiz Çavuş, kavganın saat 22.30 sıralarında başladığını, polisin kısa sürede gelerek müdahale ettiğini belirtirken, başlangıçta olaysız geçen Türkmenistan düğünlerinin son dönemde sürekli kavga ile bittiğini söyledi.