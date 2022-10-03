Mühürlü salonda yapılan düğünde çıkan kavgayı polis ekipleri zor durdurdu - Son Dakika
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Mühürlü salonda yapılan düğünde çıkan kavgayı polis ekipleri zor durdurdu

03.10.2022 15:21

İstanbul Avcılar'daki bir düğün salonunda Türkmenistanlı gelin ve damadın yakınları arasında çıkan kavgayı polis ekipleri güçlükle sonlandırdı. Ruhsatsız olduğu için mühürlenen salon yeniden mühürlenirken işletme sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu için mühürlenen bir düğün salonunu işletenler mührü söktü. Türkmenistanlı çift için dün gece kiralanan salona gelen davetliler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Salonda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada bir Türkmenistanlı başına aldığı darbe ile yaralandı.

Mühürlü salonda yapılan düğünde kavga çıktı

RUHSATSIZ DÜĞÜN SALONUNDA KAVGA

Çevrede oturanların ihbarı üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları güçlükle ayırabildi. Bazı şüphelilerin polise direnmeye çalıştığı görüldü. Polis 6 kişiyi gözaltına alırken, 'Mühür fekki' yapılan düğün salonu tekrar mühürlenirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Bölgedeki işyeri sahiplerinden Cengiz Çavuş, kavganın saat 22.30 sıralarında başladığını, polisin kısa sürede gelerek müdahale ettiğini belirtirken, başlangıçta olaysız geçen Türkmenistan düğünlerinin son dönemde sürekli kavga ile bittiğini söyledi.

Mühürlü salonda yapılan düğünde kavga çıktı
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Kaynak: DHA

Avcılar, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mühürlü salonda yapılan düğünde çıkan kavgayı polis ekipleri zor durdurdu - Son Dakika

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