Son dakika haberleri... Avcılar'da eve giren yarasayı itfaiye yakaladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Avcılar'da eve giren yarasayı itfaiye yakaladı

23.03.2022 09:43
Son dakika haberleri... Avcılar'da eve giren yarasayı itfaiye yakaladı

Son dakika gündem haberi... AVCILAR'da eve giren yarasa, itfaiye erleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

AVCILAR'da eve giren yarasa, itfaiye erleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Cihangir Mahallesi Bursa Sokak'ta evinde oturan Erdal Eren Özdemir, ne olduğunu anlayamadığı bir kanatlının uçtuğunu gördü. Endişeye kapılan Özdemir, itfaiyeyi aradı. Hayvan yakalama aparatı ile gelen itfaiye ekibi, Erdal Eren Özdemir'i tedirgin eden uçan kanatlının yarasa olduğunu belirledi. İtfaiye erlerinin, hayvan yakalama aparatı ile yakaladığı yarasa kaçtı. Ardından diğeri bir itfaiye eri tarafından el ile yakalanan yarasa, açılan balkon kapısından doğaya bırakıldı.


Son dakika haberleri... Avcılar'da eve giren yarasayı itfaiye yakaladı
Son dakika haberleri... Avcılar'da eve giren yarasayı itfaiye yakaladı
Son dakika haberleri... Avcılar'da eve giren yarasayı itfaiye yakaladı
Son dakika haberleri... Avcılar'da eve giren yarasayı itfaiye yakaladı
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Bursa'da halk otobüsünde maske tartışması Bursa'da halk otobüsünde maske tartışması

Cihangir Mahallesi, Erdal Eren, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Avcılar'da eve giren yarasayı itfaiye yakaladı - Son Dakika


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