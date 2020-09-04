AVCILAR'da kentsel dönüşüm için yıkılacak binanın zemin katındaki dükkanını boşaltmak istemeyen bir kişi havaya ateş açtı. Pompalı tüfeğiyle yine dükkanına giren şüpheli, polislerin 1 saat süren çalışmasıyla ikna edilen şüpheli gözaltına alındı.

Olay saat 13.00 sıralarında Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın zemin katında bulunan çanta dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm nedeniyle dükkanının boşaltılmasına karşı çıkan kiracı Recep Bilgiç pompalı tüfekle etrafa bir el ateş açtı. Sonrasında ise elindeki pompalı tüfekle dükkanına girerek kendini yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı. Recep Bilgiç polisler tarafından ikna edilemeyince olay yerine müzakereci polis ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Müzakereci polisler şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Bilgiç, bir saat süren çalışmaların ardından ikna edildi. İkna edilen Bilgiç, polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

"ZABITAYLA SIKINTI YAŞIYORDU"

Recep Bilgiç'in arkadaşı Levent Yıldırım, "Benim çok samimi arkadaşım. Binanın yıkım kararı çıkmış. Arkadaşımda dükkan bulamayınca bu tür bir eyleme kalkıştı. Eylemde kazasız belasız bitti. Silahı varmış. Kimseye zarar vermez. Kendini yakardı kimseye zarar vermezdi. Adaletsizlik var. Zabıtayla sıkıntı yaşıyordu" dedi.

- Edildi