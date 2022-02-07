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Avcılar'da "hırsızlığı önleme" kavgası kamerada: Serbest kalmalarına tepki gösterdiler - Son Dakika

Avcılar'da "hırsızlığı önleme" kavgası kamerada: Serbest kalmalarına tepki gösterdiler

07.02.2022 13:01
Avcılar'da "hırsızlığı önleme" kavgası kamerada: Serbest kalmalarına tepki gösterdiler

AVCILAR'da çalıştığı restoranın inşaatındaki malzemeleri çalan yabancı uyruklu kişilere müdahale ederken bıçaklanan kişinin eşi, saldırganların serbest kalmasına tepki gösterdi.

AVCILAR'da çalıştığı restoranın inşaatındaki malzemeleri çalan yabancı uyruklu kişilere müdahale ederken bıçaklanan kişinin eşi, saldırganların serbest kalmasına tepki gösterdi. Hülya Uluyol,  eşinin çalışacak durumunu olmadığını belirtirken "Perişan olduk" dedi.

Olay, geçen yıl 19 Aralık'ta Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. Osman Uluyol (51), çalıştığı tadilat çalışması yapılan restorana çekçek olarak bilinen el arabaları ile gelen iki Afganistanlı'ya müdahale etti. Bu sırada Avcılar'a bir siyasi partinin etkinliği için İzmir'den gelerek kahvaltı yapan grupta bulunan 3 kişi, Uluyol'a iddiaya göre, "Niye bu kadar tepki gösterip bağırıyorsun?" diyerek müdahale etti. Osman Uluyol, çalıştığı işyerine ait inşaat malzemelerinin çalınmak istendiğini bu nedenle müdahale ettiğini belirtirken aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sert cisimle darbe alan Uluyol da, yerdeki taşları alarak karşılık verdi. Çıkan kavgaya kahvaltı için gelen gruptaki diğer kişiler de katıldı. Bu sırada Osman Uluyol 4 yerinden bıçaklanırken çevrede oturanların ihbarı üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Gelen ekipler Osman Uluyol'u Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak, 4 saatlik ameliyata aldı. Polis işyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını alarak bıçaklama olayına karıştıkları gerekçesiyle Halil T., Mustafa T. ile Turan S.'yi gözaltına aldı. Savcının talimatı ile şüpheliler ve güvenlik kamera kayıtlarının da yer aldığı dosya ile Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Halil T.'nin denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmasına karar verilirken Mustafa T. ve Turan S. tutuklandı.

EŞİ: PERİŞAN OLDUK

Aynı mahallede bir kafe işleten Hülya Uluyol, olayda ağır yaralanan eşinin 4 saat süren ameliyat ardından, kendisine en az 1 haftada taburcu edilebileceğinin söylendiğini ancak, ertesi gün taburcu edildiğini söyledi. Uluyol, ana damarın hemen yanından bıçak darbesi alan çalışamayacak durumdaki eşinin fizik tedavinin yanı sıra psikolojik tedavi göreceğini anlattı. Hırsızlığı önlemek isterken olayın tarafı olmayan kişiler tarafından planlı olmasa da bıçaklı saldırısına maruz kalan eşi ile aralarında huzur kalmadığını, okula giden 5 çocuğunun ağır yükünü tek başına üstlenmek zorunda kaldığını anlatan Hülya Uluyol, "Perişan olduk" dedi. Uluyol, önümüzdeki günlerde yargı önüne çıkarılmaları beklenen şüphelilere en ağır cezanın verilmesi için çaba harcayacağını ekledi.


Avcılar'da hırsızlığı önleme kavgası kamerada: Serbest kalmalarına tepki gösterdiler
Avcılar'da hırsızlığı önleme kavgası kamerada: Serbest kalmalarına tepki gösterdiler
Avcılar'da hırsızlığı önleme kavgası kamerada: Serbest kalmalarına tepki gösterdiler
Avcılar'da hırsızlığı önleme kavgası kamerada: Serbest kalmalarına tepki gösterdiler
Avcılar'da hırsızlığı önleme kavgası kamerada: Serbest kalmalarına tepki gösterdiler
Avcılar'da hırsızlığı önleme kavgası kamerada: Serbest kalmalarına tepki gösterdiler
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Avcılar, Aralık, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da 'hırsızlığı önleme' kavgası kamerada: Serbest kalmalarına tepki gösterdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da "hırsızlığı önleme" kavgası kamerada: Serbest kalmalarına tepki gösterdiler - Son Dakika
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