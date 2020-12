Son dakika! Avcılar'da kafeye dadanan hırsızlar kamera görüntüleri sayesinde yakalandı - Son Dakika

AVCILAR'da bir kafeye kısa aralıklarla iki kez giren dört hırsız polis tarafından kısa sürede yakalanırken, iş yeri sahibi Özcan Özbey, hırsızların çaldığı toplam 2 bin TL yerine her seferinde 4 bin lira değerindeki kasayı da beraberlerinde götürmelerine üzüldüğünü söyledi.

Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan kafeye bir ay içerisinde iki kez gelen hırsızlar her seferinde de cam kapıyı zorlayarak içeri girdikten sonra birinde içinde 500, diğerinde yaklaşık 1500 TL para ile kasaları da söküp götürdü. Kafe sahibi Özcan Özbey, güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedilen hırsızlık olaylarından kısa süre sonra Avcılar Polis Merkezi'ndeki ekiplerin şüphelileri yakaladığını anlattı. Özbey, polisin şüphelileri yakalamasından son derece memnun olduklarını anlatırken, "Kasayı zorlayarak açıyorlar. Her defasında kasayı da nedense alıp götürüyorlar. Çalınan para miktarım 2 bin TL ancak, iki kez 4'er bin TL tutarında kasaları da götürdüler. Şu an satıştan gelen parayı plastik kutuya koymak zorunda kaldık. Bir ayda 3'üncü kez kasa siparişi vermek zorunda kaldık. Yeni kasayı bekliyoruz" dedi.Avcılar Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı, 2'sinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtilirken çaldıkları kasalar bulunamadı.