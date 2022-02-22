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Son dakika haber | AVCILAR'DA KOMŞULARININ PASPASLARINI VE SU SAYAÇLARINI ATEŞE VERDİ - Son Dakika

Son dakika haber | AVCILAR'DA KOMŞULARININ PASPASLARINI VE SU SAYAÇLARINI ATEŞE VERDİ

22.02.2022 09:19
Son dakika haber | AVCILAR'DA KOMŞULARININ PASPASLARINI VE SU SAYAÇLARINI ATEŞE VERDİ

Edinilen son dakika haberine göre AVCILAR'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin, komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdığı öne sürüldü.

AVCILAR'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin, komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdığı öne sürüldü.

Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta binada yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekibi, binanın paspas ve su sayacının bulunduğu bir dolabın ateşe verildiğini, 3'üncü kattaki dairenin doğalgaz saatinin olduğu bölümden söküldüğünü gördü. İtfaiye ekibi yanan paspasları ve dolabı söndürdü. Bina sakinleri, bu yangınları 4'üncü katta oturan ve psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Hasan isimli komşularının yaptığını öne sürdü. Polise de bilgi verdiklerini belirten binada oturanlar, uyku uyuyamaz hale geldiklerini söyledi.

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Cihangir Mahallesi, İtfaiye, Yangın, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | AVCILAR'DA KOMŞULARININ PASPASLARINI VE SU SAYAÇLARINI ATEŞE VERDİ - Son Dakika


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