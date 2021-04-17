Son dakika haberi: AVCILAR'DA 'KORONAVİRÜS ENGELİNE' RAĞMEN MARTI KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

AVCILAR'DA 'KORONAVİRÜS ENGELİNE' RAĞMEN MARTI KURTARMA OPERASYONU

İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL,(DHA) - AVCILAR'da binanın havalandırma boşluğuna düşen martıyı kurtarmaya giden itfaiye erleri, binadaki bir evde bulunanların koronavirüse yakalanması nedeniyle çalışmalarını bir alt kattan zor da olsa tamamlayarak, martıyı kurtardı.

Avcılar, Gümüşpala Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın üst katında oturan Cengiz Aka, banyoya girdiğinde martının binanın havalandırma boşluğuna düştüğünü ve sesler çıkardığını fark etti. Cengiz Aka, martının aç kalmaması için bir sepete bıraktığı ekmek parçalarını sarkıtarak kuşu beslemeye çalışırken itfaiyeyi aradı. Kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekibi hayvan yakalama aparatı kullanarak mahsur kalan martıyı kurtarmak istedi. Martı, kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye erinden korkarak daha fazla çırpınırken bir alt kata düştü. Görevliler, bunun üzerine bir alt kattaki evin kapısını çalarak üst katta oturanların ihbarı üzerine geldiklerini, izin verilmesi halinde evin banyo bölümüne geçerek mahsur kalan martıyı kurtarmak istediklerini söyledi. Ancak, kapıyı açan ev sahibi kadın koronavirüse yakalandıklarını, görevlilerin isterlerse içeri girebileceğini söyledi. İtfaiye görevlileri amirlerine telefon ile bilgi verirken, martı operasyonun bir alt kattan daha devam edilip edilemeyeceğine bakılması kararlaştırıldı. İtfaiye eri, binanın bir alt katına daha inerek buradan martıya ulaşmayı denedi. Bu çabalar kısa sürede sonuç verirken, mahsur kalan martı kurtarıldı.