AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİNDEN EVLERİNE YENİLEME İZNİ OLMAMASINA TEPKİ - Son Dakika

AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİNDEN EVLERİNE YENİLEME İZNİ OLMAMASINA TEPKİ

08.11.2020 13:11
AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİNDEN EVLERİNE YENİLEME İZNİ OLMAMASINA TEPKİ, System.String[]

AVCILAR'daki Denizköşkler Mahallesi'nde Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin denize bakan tarafındaki imarlı, iskanlı, tapulu yaklaşık 2000 konut veya iş yerinin sahipleri 2008 yılında yeniden imara kapatıldığını belirterek, evlerini yenileme izinleri olmamasına tepki gösterdi.

AVCILAR'daki Denizköşkler Mahallesi'nde Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin denize bakan tarafındaki imarlı, iskanlı, tapulu yaklaşık 2000 konut veya iş yerinin sahipleri 2008 yılında yeniden imara kapatıldığını belirterek, evlerini yenileme izinleri olmamasına tepki gösterdi.

Dr. Ahmet Sadık Caddesi üzerindeki Derya Blokları önünde bugün saat 12.00'de bir araya gelen bir grup mahalle sakini, İzmir depreminin bir kez daha çürük binaların ölüme neden olduğunu gösterdiğini hatırlattı. Denizköşkler Mahallesi sakinleri adına yapılan basın açıklamasında burada oturanların her geçen gün yaklaşan olası İstanbul Depremi ile ölümü beklediklerin ifade edilerek şöyle denildi:

"Binalarımızı yenilemek için imar iznimizi bir türlü alamıyoruz. Kat mülkiyeti imarlı ve iskanlı olan, elimizde tapuları bulunan konutlarımız için imar izni 2008 yılından bu yana elimizden alınmış ve tüm sakinler mağdur olmuştur. Yaklaşık 2000 konut ve iş yeri aynı mağduriyeti yaşıyor. Son 7 yıldır, hak mağduriyeti mücadelesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne, ilçemiz sınırları içinde bulunan siyasi parti ilçe başkanlıklarına, STK temsilcilerine, ilçe belediyemize ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlere yaptığımız başvurulardan bir türlü olumlu yanıt alamıyoruz.  Binalarımızın depreme dayanıklı birer konut olarak yeniden yapılabilmesi amacıyla imar sorunun ivedilikle çözülmesini talep ediyoruz.  İstanbul ya da yakın merkezli bir depremde Avcılar Denizköşkler'deki tüm bu konutların çökmesi kaçınılmaz olacaktır. Bizler, demir ve beton yığınlarının altında can vermek istemiyoruz. Bizler ne para ne başka bir maddi yardım istiyoruz. Tek istediğimiz kendi can güvenliğimizi sağlayabilmek için konutlarımıza imar izni çıkması kendi tedbirimizi kendimiz almamız.  Aksi takdirde Türkiye bugün İzmir'e ağladığı gibi, yarın bize ağlayacaktır.  Henüz enkaz altına girmemişken sizlere sesleniyoruz: Gelin bizi kurtarın.ö

Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin deniz tarafındaki bölümünde bulunan 7 bloktan oluşan Derya Blokları sakinleri binalarında çatlak bulunduğunu, yaptırdıkları testlerde binalarının güvenli olmadığının ortaya çıktığını, yenilemek için başvuru yaptıkları halde imar durumu gerekçe gösterilerek bunun kabul edilmemesinden yakındı.

AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİNDEN EVLERİNE YENİLEME İZNİ OLMAMASINA TEPKİ
AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİNDEN EVLERİNE YENİLEME İZNİ OLMAMASINA TEPKİ
AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİNDEN EVLERİNE YENİLEME İZNİ OLMAMASINA TEPKİ
AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİNDEN EVLERİNE YENİLEME İZNİ OLMAMASINA TEPKİ
AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİNDEN EVLERİNE YENİLEME İZNİ OLMAMASINA TEPKİ

Avcılar, Bakan, konut, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİNDEN EVLERİNE YENİLEME İZNİ OLMAMASINA TEPKİ - Son Dakika


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