Avcılar'da silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Avcılar'da silahlı saldırı kamerada

Avcılar'da silahlı saldırı kamerada Avcılar'da 17 yaşındaki genç, kavga ettiği şahsı bacağından vurdu.

Avcılar'da silahlı saldırı kamerada İSTANBUL - Avcılar'da 17 yaşındaki genç, kavga ettiği şahsı bacağından vurdu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Avcılar Gümüşpala'da dün akşam yaşanan olayda Resul Y. isimli genç, daha önceden tartıştığı Emrah G.'nin sokakta arkadaşlarıyla sohbet ettiğini gördü. Otomobilden inen Resul Y. arkadaşlarıyla dondurma yiyen Emrah G.'yi ayağından vurdu. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde olay yerine gelen Resul Y. birden silahını çıkartarak Emrah G.'yi bacağından vuruyor. Zanlı daha sonra olay yerinden kaçıyor. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Resul Y. de evinde saldırıda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

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