Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yolu ayıran demir korkuluklara sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kaza otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 00.45 sıralarında yaşandı. 78 SS 982 plakalı aracı kullanan Uğur Aras, Mustafa Kemal Paşa Metrobüs durağı mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bunun üzerine önce yolu ayıran demir korkuluklara ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yola savrulurken, sürücü araçta sıkıştı. Otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören diğer sürücüler, bir yandan yaralının yardımına koşarken bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılarak yolun temizlenmesi sonucu ulaşım normale döndü.

YARALI SÜRÜCÜNÜN KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan, kazada otomobilde sıkışan sürücünün itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim ediyor. Yaralı ambulans ile hastaneye götürülüyor.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.