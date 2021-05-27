Avcılar'daki motosiklet hırsızları kamerada - Son Dakika

BİLECİK'ten İstanbul Avcılar'daki arkadaşının yanına motosikletle gelen Umut Ergün'ün aracı, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Motosikleti çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Mayıs Pazar saat 03.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik'te yaşayan Umut Ergün, yeni aldığı motosikleti ile Avcılar'da yaşayan arkadaşının yanına geldi. Apartmanın bahçesine motosikletini park eden Ergün, eve çıktı. Gece saat 03.30 sıralarında balkondan baktığında motosikletini göremeyen Ergün, hemen aşağıya indi. Asma kilitle önlem almasına rağmen motosikletinin çalındığını anlayan Ergün, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmalarının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, hırsızların motosikleti götürme anları çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"SÜRÜKLEYEREK AŞAĞI SOKAĞA KADAR GÖTÜRÜYORLAR"

Motosikleti çalınan Umut Ergün, "Bilecik'te ikamet ediyorum. Buraya misafirliğe geldim. Akşam saatlerinde motosikletimi bağladım, kilidini kilitledim. Her türlü önlemimi kendimce aldım. Gece saat 03.00 sıralarında balkondan baktığımda motosikletimin yerinde olduğunu gördüm. 03.33 civarında bir motosikletle gelen kasklı 2 kişi, kilidini kesiyorlar ve sürükleyerek aşağı sokağa kadar götürüyorlar. Orada da güvenlik kameralarına yansıyor, görüntüleri var. Motosikletim nerede bilmiyorum, çalındı. Emniyete başvurduk. Yasal süreç daha devam ediyor. Yani mağduriyetim büyük. Burada da ikamet etmiyorum, Bilecik'te yaşıyorum" dedi.

"BİLECİK'E BURADAN YÜRÜYEREK DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Umut Ergün, "Haber beklememizi söylediler. Sabırla bekliyoruz, bekleyeceğiz. İnanıyorum, motosikletim bir yerden çıkacak. Mahalle mahalle, sokak sokak arıyorum. Bir yerden bir şekilde bulmayı ümit ediyorum. Bilecik'e buradan yürüyerek dönmeyi düşünüyorum. Elimdeki tek taşıtı aldılar. Bana da bir şey kalmadı. Bakalım buradan artık yürüye yürüye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul