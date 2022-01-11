Avcılar inşaat alanındaki patlamalar korkuttu - Son Dakika

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın inşaat alanı yakınından geçen yeraltı kablolarındaki patlamalar korku yarattı. İtfaiye ve elektrik kurumu görevlileri inşaat alanında çalışma başlattı.

Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak üzerinde bulunan bir süre önce yıktırılan ve yenisi yaptırılacak binanın temel kazı çalışmaları sürdürülürken hemen yanından geçen yeraltı elektrik kablolarından yükselen dumanlarla birlikte peş peşe patlamalar meydana geldi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Gelen ekipler bölgeyi kontrol altına alırken, elektrik kurumuna haber verildi. Bu sokaktaki elektrik akımı kesilmesine rağmen patlamalar devam etti. Görevliler patlamanın nedenini tespit ederek önlemek amacıyla çalışma başlattı. İnşaatın hemen yanında iş yeri bulunan Mesut Şener, siyah dumanların ardından elektriklerin gidip gelmeye başladığını ardından patlamaların meydana geldiğini anlatırken, "Ben hemen arabamı alıp oradan uzaklaştırdım. Bizim binadaki özellikle kadınlar çok korktu. Ekipler geldi, nedenini araştırıyorlar" dedi. Elektrik kesintisi nedeniyle inşaat alanındaki çalışmalara bir süreliğine ara verildi.