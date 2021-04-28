AVCILAR sahilinde bakım için kumsala çıkarılan bir yata ait filika, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek, yakıldı. Avcılar'da yaşayan Ersin Günay'ın sahibi oluğu yata ait filika bakım için kumsala çıkarıldı. Bakım için motoru çıkarılan 7 metre uzunluğundaki filika, bu sabah saat 05.00 sıralarında yanmaya başladı. Alevleri fark edenler, polis ile itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekibindeki araçlar kumsala yanaşacak yer bulamayınca, hortumları birbirine ekleyerek yangına müdahale etti.