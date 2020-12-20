Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu - Son Dakika

Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu

20.12.2020 18:16
Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu, System.String[]

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşlarıyla birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşlarıyla birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde yaralandı.

Olay, Gölcük ilçesi Yazlık Mahallesi Kadırga Yolu mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Ç. isimli şahıs, 2 arkadaşıyla avlanmak için ormanlık alana geldi. Veysel Ç. avlanmak için yanında getirdiği tüfeğini ağaca yasladı. Emniyet kildi açık kalan tüfek bir anda yere düşerek ateş aldı. Tüfekten çıkan mermi Veysel Ç.'nin sol diz kapağına isabet etti. Veysel Ç. yaralanırken, olayı gören arkadaşları hemen yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Veysel Ç., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu
Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu
Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu
Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu
Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu

Yazlık Mahallesi, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu 15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu Son Dakika! Bakan Koca'dan yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin açıklama: İhmal iddiaları kabul edilemez İstanbul'da bir iş yerinde asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yer alacak yapımlar netleşti İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı
Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı         
18:17
Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu         
17:54
Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı         
17:22
Silahını temizleyen genç komiser yardımcısı, başından ağır yaralandı Silahını temizleyen genç komiser yardımcısı, başından ağır yaralandı         
16:35
Suç makinesi zanlı, hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı Suç makinesi zanlı, hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı         
15:49
İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik         
15:04
Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere'den uçuşları durdurdu! DSÖ alarm durumuna geçti Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere'den uçuşları durdurdu! DSÖ alarm durumuna geçti         
14:22
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 18:32:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Avlanmak isterken kendini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei